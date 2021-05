Nominierung durch: RB Leipzigs Klostermann und Halstenberg fahren zur EM

Leipzig. Nun ist es fix: RB Leipzigs Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg fahren zur Fußball-EM. Das gab Bundestrainer Jochim Löw am Mittwochmittag bekannt. Beide sind damit Teil des 26-köpfigen Kaders, der für Deutschland beim am 11. Juni beginnenden Turnier Siege einfahren soll. Geplatzt ist der EM-Traum dagegen für Benjamin Henrichs. Nach seiner mehrmonatigen Pause wegen Problemen an der Patellasehne schaffte er den Anschluss nicht mehr rechtzeitig.

