Nominierung verschoben: Hansi Flick gibt DFB-Kader erst am Freitag bekannt

Die DFB-Auswahl tritt mit Flick als neuem Chefcoach am 2. September in St. Gallen gegen Liechtenstein, am 5. September in Stuttgart gegen Armenien und am 8. September in Reykjavik gegen Island an. In der Gruppe J ist Deutschland derzeit nur Tabellendritter. Für das direkte Ticket für die WM in Katar ist der Gruppensieg notwendig.