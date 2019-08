Bericht: BVB spricht Sanktionen gegen Patrick Owomoyela und Norbert Dickel aus

Nach den verbalen Entgleisungen der Klub-TV-Kommentatoren Norbert Dickel und Patrick Owomoyela zieht Borussia Dortmund offenbar Konsequenzen. Wie die Bild berichtet, wird das Duo vorerst keine Spiele des BVB im vereinseigenen TV-Kanal oder im NetRadio mehr kommentieren. Der Klub begründete die Entscheidung gegenüber dem Blatt damit, dass beide "eine kleine Gedankenpause bekommen" sollen. Dickel ist von der Sanktion erstmal am kommenden Freitag betroffen. Dann hätte er das Erstrunden-Spiel des DFB-Pokals beim Drittligisten KFC Uerdingen begleiten sollen.

Am Montagabend hatte sich der BVB erstmals zu dem Wirbel um Dickel und Owomoyela geäußert. In einer Stellungnahme des Klubs hieß es, dass das Duo bereits unmittelbar nach der Übertragung des 4:1-Testspiels gegen Udinese Calcio am 27. Juli „zutiefst enttäuscht von sich selbst“ bei der Geschäftsleitung vorstellig geworden sei. Das Kommentatoren-Gespann hatte während der Übertragung mehrfach den Begriff „Itaker“ benutzt. Im Dortmunder Fanforum „Schwatzgelb“ sorgte der Beitrag nun nachträglich für große Aufregung.