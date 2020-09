Entdecker Elgert feiert Bayern-Transfer Sané: "Bereicherung für die Bundesliga" - Fronten bei Nübel "klar"

Das Auftaktspiel in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04 an diesem Freitag (20.30 Uhr, ZDF und DAZN) dürfte neben Leon Goretzka auch für zwei weitere Akteure im Kader des FCB ein besonderes sein. Denn mit Leroy Sané und Torwart Alexander Nübel dürften zwei Neuzugänge der Bayern erstmals in einem Pflichtspiel im Kader der Münchener stehen. Norbert Elgert, mit einem Jahr Unterbrechung seit 1996 U19-Trainer auf Schalke, hat eine klare Meinung zu beiden Profis – und sieht ihre Rolle klar definiert.