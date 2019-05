Norbert Meier verklagt Großkreutz-Klub Uerdingen: Rechtsstreit nach Entlassung

Nur sieben Spiele lang war Norbert Meier des Drittligisten KFC Uerdingen 05. Dann wurde der 60-Jährige beim Klub von Kevin Großkreutz gefeuert und mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt. "Mein größter Fehler beim KFC. Der schlechteste Trainer in der KFC-Geschichte. Der KFC war seine letzte Station als Trainer in Deutschland", ätzte KFC-Präsident Mikhail Ponomarev in einem Tweet. Meier konnte keines seiner sieben Spiele gewinnen, mit Heiko Vogel ist sein Nachfolger bereits der fünfte Trainer der Saison.