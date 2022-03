Norberts Einwurf: Berlin ist für RB Leipzig "wenigstens schon mal in Blickweite"

Es gibt Zahlen, da weiß man nicht so recht. Die 13 zum Beispiel. Die ist negativ (katholischer Raum) und positiv (Maya). Bei Hannover 96 trägt sie Dominik Kaiser. Das RB-Maskottchen in anderen Diensten war am Mittwoch nicht zu bemerken. Anzeige

Das lag nicht an Domme. Das lag an RB. Da gab es keine Lässigkeit und keinen Leichtsinn. Da wusste jeder, was er wollte. Ruhig und gelassen, mit Geduld und Gespür für Räume und Mitspieler. Klare Ordnung. Klare Züge, wenn es dann zügig nach vorn ging. Hinten herum ging´s manchmal auch. Das war weniger ansehnlich. Weil 96 eigentlich gar nicht recht dabei war. Weil RB ein Spielverderber war. 96 durfte nicht mitspielen, hatte auch lange keine Lust. Musste zusehen, hinterhersehen und hinterherlaufen.

DURCHKLICKEN: Einige Bilder aus dem Viertelfinal-Duell Klar und deutlich: RB Leipzig gewinnt das Pokal-Viertelfinale bei Hannover 96 glatt mit 4:0 ©

Dabei stand Hannover auf dem hauseigenen Acker erst einmal mit guter Disziplin, war gar nicht so einfach auszuhebeln. Kevin Kampl zuckte schon mal mit den Schultern: zu wenig Bewegung in den RB-Positionen. Konrad Laimer kann er nicht gemeint haben. Der machte wieder einmal die Maschine Überall.

Auch auf der rechten Seite. Da war Benjamin Henrichs unterwegs, der diese Bahn endlich einmal nicht zum Nirwana verfallen ließ. War schön zu sehen. Blieb schön. Auch in Halbzeit zwei, jetzt mit gewisser Gegenwehr. RB blieb aufmerksam. Auch wenn so manche Chance allzu leichtfertig verpasst wurde. Ganz wörtlich. Ins Halbfinale also ohne Probleme. So glatt wird´s da wohl nicht gehen. Aber Berlin ist wenigstens schon mal in Blickweite.