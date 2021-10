Norberts Einwurf: "Ein großmütig geschenktes Remis" für RB Leipzig

Aber: Was ist eigentlich los mit den so großzügig Beschenkten von der Pleiße? Ernüchternde Antwort: Sie können keine Tore schießen. Nach dem Drang und Druck der ersten 20 Minuten war die Luft raus. Klar, Freiburg ist immer eine tückische Wundertüte. Wer wüsste das nicht! Nur muss man dann so hektisch, hitzig, hastig spielen, dass der Ball nur mit Zauberpassagen (gab es) und Glückspässen (ja, gab es auch) tatsächlich ankommt? Tempo ist gut, ohne Genauigkeit nichts.

RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum glücklichen 1:1-Unentschieden in Freiburg

In der zweiten Hälfte "einfach zu hektisch": Stimmen zu RB Leipzigs 1:1 in Freiburg

Angriffe liefen über links. Wie so oft. Allerdings ohne Energie. Dafür zog es Gvardiol zu oft in die Mitte. Rechts hingegen: tote Hose. Das war zuletzt gegen Bochum anders - mit dem agilen Adams. Nun fehlte er. Spürbar. Kampl konnte noch so robust den Ball treiben und hinten Löcher stopfen, Szoboszlai noch so oft rotieren, Forsberg noch so pfiffig Ball und Gegner laufen lassen, Nkunku noch so kraftvoll und trickreich angreifen, es lief wenig zusammen. Manch Einzelner sah famos aus. Dumm, dass Fußball nur kollektiv wirklich funktioniert.