Norberts Einwurf: "Kein Wille, kein Wollen, kein Weihnachtswunder" bei RB Leipzigs 0:2

Aber wehe, wehe, wehe, wenn ich auf das Frühjahr sehe … In den letzten zwei Jahrgängen kämpfte RB in dieser Jahreszeit um den Meister der Unentschieden. Mit achtbarem Erfolg. Mittlerweile geht der Atem heiß und heftig, wenn´s wenigstens ein Remis wird.

Klappt nicht immer. Gegen die Arminia wurde rasch an Augsburg gedacht – und genau so gespielt. Ohne jede Idee, aber mit massivem Ballgeschiebe für nix. Ohne Feuer, dafür mit Handbremse. Ohne Zug zum Tor, dafür aber mit jeder Menge Umstandskrämerei. Die Lufthoheit lag bei Bielefeld, die Zonen ohne Nutzen fest in den RB-Füßen. Kein Dehnen der massiven Kette im 16er. Kein Wille. Kein Wollen. Kein Weihnachtswunder.