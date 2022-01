Norberts Einwurf: Mit angezogener Handbremse zum Sieg in Stuttgart

Stuttgart/Leipzig. Hurra-Fußball sieht anders aus. Aber der vom August gegen den VfB ist ja inzwischen wohl auch eingemottet. Stattdessen viel Geschiebe, hin und her, vertikal und quer, ab und zu ein langer Ball nach vorn. Die Mitte ist dicht besetzt, da lässt sich´s prima nach hinten passen, wenn man nicht weiß, wer vorn das Ding haben will. Nur keine Chancen. In der Not hilft König Glück mit einem Elfer. Ruhe ist die erste Kickerpflicht.

