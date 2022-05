Norberts Einwurf: Mit den Toren fiel RB Leipzig die schottische Tortur von den Seelen

Brecht kommt aus Augsburg. Dort schrieb er in seinen jungen Jahren „Trommeln in der Nacht“. Die aus Glasgow hallten offenbar noch laut in den RB-Köpfen nach. Es dauerte jedenfalls geraume Zeit, bis gegen Augsburg Ordnung in den Angriff kam. Erst einmal wurde ordentlich abgewartet und in der eigenen Hälfte erwartet. Nach vorn gab´s wenig Bewegung. Christopher Nkunku blieb gar nichts anderes übrig, als zurückzubleiben, den Ball zu holen, zu nehmen, zu schleppen.

