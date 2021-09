Norberts Einwurf: Mit Forsberg und Poulsen war der alte RB-Geist auferstanden

Denke ich jetzt Köln, sehe ich rot. Simakans Schuh, den der Schuh von Uth am Weitschlag hindert. Ball über Spann zu Modeste gerutscht. Tor – nach 30 Minuten Überprüfung. Grob geschätzt. Hatte auch sein Gutes. RB erwachte endlich. Weil nun endlich jene Truppe auf dem Rasen war, an die man denkt, wenn man von Siegen träumt. Mit Forsberg und Poulsen war der alte RB-Geist auferstanden. In Nkunku lebt er ohnehin – und in Szoboszlai rumort er heftig. Endlich drückte Kampl den Ball nach vorn. Endlich wurde gepresst, das Köln näher an einer gebrauchten Zitrone war als an einer Ziegenfeier. Warum nicht von Anfang an vorne diese Formation?