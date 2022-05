Norberts Einwurf: "Müde Beine, miese Bälle, matte Köpfe" bei RB Leipzig

Ja, hat geklappt! Wieder ein Spiel in Zeitlupe und Zuwarten. Nichts überstürzen. Nur nicht das Tor belagern. Nur nicht angreifen. Müde Beine, miese Bälle, matte Köpfe – und immer mit der Ruhe. Keine Lust auf Vollblut-Fußball. RB in der Hängematte.

War Union wirklich nur ein kleiner Ausrutscher? Oder doch eher eine Alarmglocke: Es geht zum Ende der Saison wieder so los wie in den letzten beiden. Nix mit Flanken von den Seiten. Nix mit Querpässen. Nix mit flinken Läufen. Olmo sucht seine Form, Laimer rackerte, blieb aber allein, Kampl aktiv, aber ohne Wirkung nach vorn. War Gladbach zu bullig, zu behend, zu beweglich?

Kaum. Wirkte eher unsicher. Nur die Bälle in die Tiefe, die kamen. Die saßen dann. RB blieb bei Karo einfach – und im Bummelzug. Wurde Kraft für Glasgow gespart? Oder ist der Funke weg, der früher mal den RB -Turbo zündete? Es sah jedenfalls malade aus, was da so lief. Gerührt, nicht geschüttelt. Der Zufall wird´s schon richten. Das Glück blieb allerdings diesmal weg.

Ach ja, in der zweiten Hälfte wurde es dann doch bunt und beweglich. Nur, wenn man so lange starr an Positionen klebt, flinkes Passen vermeidet, langsam zum neuen Tempo erklärt, dann sitzt das tief in den Trikots. Das bekommt man so schnell nicht raus. Jetzt wackelt die Champions League – und zwar ganz mächtig.