Norberts Einwurf: Nach dem verschossenen Elfer sprang RB Leipzigs Stottermotor an

Obrigado, senhor! Das war´s. Böse Vorahnung lag in der Luft, als André Silva den Ball stibitzte. Ein Elfer? Das ist was für Emil Forsberg, den sicheren Schweden. Nun machte es ein unsicherer Portugiese. Es ging – die Ahnung trog nicht – schief. Jetzt sprang der Stottermotor an. Leipziger Schwung weg, Pariser Elan geweckt. Anzeige

Dabei wurde ab Anpfiff großartig gepresst und PSG gestresst - bis die alte Schwäche wieder ins Spiel kroch: Pässe ungenau, immer gern rund um den 16er, zu viel zurück, zu kompliziert. PSG lieferte einige Lehrminuten: klare, rasche, direkte Spielzüge plus geschickte Läufe plus Tempo. So einfach geht das.

Während Di Maria den Preis als Schmierenkomödiant des Abends gewann, der Schiri gefühlt 57 gelbe Karten zog, bohrte die Frage aller Fragen: Wer bestimmt eigentlich, wer Elfer schießt? Hätte der in Minute zwölf gepasst, wäre das ganze Spiel sicher anders gelaufen.