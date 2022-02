Norberts Einwurf: Nach Elfmeter "schaltete RB Leipzig in ICE-Geschwindigkeit"

Die Hertha-Kicker versuchten lange dagegenzuhalten, was bis zu der Roten Karte und dem Strafstoß auch gelang. Danach drehte RB Leipzig auf, der Angriff rotierte und die Roten Bullen waren supereffektiv. So wünscht man es sich auch mal von Anfang an, meint LVZ-Kolumnist Norbert Wehrstedt.