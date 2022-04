Norberts Einwurf zu RB Leipzigs Sieg bei Bayer: "Bitte keinen Zombie mehr in den Angriff"

Hinten verliert man, vorne gewinnt man – in der Mitte entscheidet man Spiele. Binse. RB verzichtete mal eben generös 45 Minuten auf eine Mitte. So sah es dann auch aus . Null Ecke. Null Torschuss. Eine runde Null-Nummer: farblos, feuerlos, seelenlos. Nur nicht den Ball bis jenseits der Mittellinie treiben. Erst mal verhindern und vereiteln. Ein Punkt ist immer besser als keiner.

Das war ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Champions League: RB Leipzig setzt sich mit 1:0 bei Bayer 04 Leverkusen durch und feiert den fünften Auswärtssieg in Serie. ©

Ein Spiel mit zwei Gesichtern. Das zweite blieb freundlich. Endlich wurde nicht mehr weggeduckt und hingenommen. War das anfangs nur ausgekochte Cleverness? Sollte Leverkusen zu Siegesgewissheit verführt werden? Also leichtsinnig gemacht? Keine Ahnung. Sieht mit dem Blick zurück so aus. 1:0 heißt Platz drei und Champions League. Kann so weiter gehen – aber, bitte, jetzt keinen Zombie mehr in den Angriff stellen.