Norberts Einwurf: RB Leipzig belohnt sich beim FC Bayern nicht fürs Risiko

Beim Risiko ist sich jeder selbst am nächsten. RB liebt das Risiko. Aber das ist – natürlich – riskant. Wenn man hinten, um den eigenen 16er, das Ballgeschiebe pflegt, wird das Spiel zum Problem. Meist endet es nach vorn im stolpernden Abbruch. Also in den Beinen des Gegners. Kommt es bös’, im eigenen Tor.

Ist passiert in München. Musste passieren. Treffer mit Ansage. Ein Fest für jenen Leichtsinn, mit denen Bayerns quicke Angreifer bedient wurden. Da konnte der so prächtig aufgelegte Konrad Laimer noch so rackern, noch so sehr hetzen, noch so oft den verlorenen Ball wieder zurückholen, noch so watteweiche Vorlagen zu Toren liefern, wenn es hinten zu sorglos läuft, ist alles Bemühen für die Katz. Gar nicht davon zu reden, dass die Bayern der RB-Abwehr früh im Weg standen – und verdammt schnell waren.