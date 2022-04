Norberts Einwurf: RB Leipzig gegen Bergamo "zu behäbig, zu langsam, zu umständlich"

Nix steht in Bergamo so fest wie die alte Stadtmauer. Venezianisch. Nix kickt in Bergamo so fantastisch wie Luis Muriel. Kolumbianisch. Der Name klingt nach Mural (Wand, Mauer). Passt zur Spielweise der Truppe aus der Lombardei. Die steht fest – und hat Muriel. RB stand locker, spielte ratlos – und hatte wohl offenbar die Leverkusener Pleite nicht gesehen. Wer nicht zur Stunde kommt, muss nachsitzen. Oder hinterher sehen.

