"Norberts Einwurf": RB Leipzig "ideenlos und kreativfrei, ohne Tempo und frei von Temperament"

Es hätte gegen die Hoffenheimer noch weitere quälende 30 Minuten gehen können und es wäre kein Tor gefallen. Außer ein drittes für die TSG. Die hatte all das, was RB fehlte. Überblick übers Feld, Blick für den Mitspieler – und den klaren Zug zum Tor. Bei RB hingegen: der 16er ein Schwimmstadion, das Mittelfeld Solonummer Kevin Kampl , der Angriff ein Ausfall. Christopher Nkunku blass, Dominik Szoboszlai erschöpft von Treffern gegen San Marino, ein dritter Angreifer soll noch dabei gewesen sein. Habe ich leider nicht wahrgenommen. Wieder einmal.

Böcke (Peter Gulacsi, Tyler Adams) können passieren, auch den Verlässlichen. Doch wer in der Pause den einzigen echten Aufbauspieler rausnimmt, der handelt fahrlässig. Da hilft am Ende ein so hektisches wie wildes Einwechseln auch nichts mehr. Das Zögern für Veränderungen am Personal dauerte einfach zu lange. Als sie geballt kamen, lag der Ball bereits doppelt im Tor. Leider im eigenen. Fehlte Yussuf Poulsen? Natürlich. Kam Emil Forsberg zu spät? Aber sicher.

