Norberts Einwurf: RB Leipzig muss lernen "aus wenigen Chancen Siege zu holen"

Das Leben ist so ungerecht. In der Liebe. Unterm Eiffelturm. Und auf dem Rasen. Nun war RB einfach mal so unterwegs, dass man nicht ständig an seinen Augen zweifeln musste – und dann das: Gegentore zum Verzweifeln. Eines geschenkt vom Elfer, eines eine verunglückte Rückgabe mit einem glücklichen Pfostenabpraller. So muss man kein Spiel verspielen. Verloren ging es trotzdem. Mitsamt jener kleinen Resthoffnung auf die Europa League.

