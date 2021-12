Norberts Einwurf: RB Leipzig spielt in Augsburg im Wechselfieber

Am Mittwoch hat er getroffen. Durchaus gekonnt. Wirkliche Treffer waren andere. Emil Forsberg , der Meister im Weiterleiten. Mohamed Simakan , der Wall auf rechts. Leider nur in Hälfte eins. Christopher Nkunku , das Quecksilber, der überall ist und immer den kurzen Weg zum Tor weiß. Josko Gvardiol , der in den besten Augenblicken übers Feld zum Angriff marschierte.

"Sehr bitter, wenn du so dominant bist": Stimmen zu RB Leipzigs 1:1 in Augsburg

Gespielt wurde im Wechselfieber. Mal mit Tempo nach vorn. Mal immer hinten herum. Zunehmend gar nicht mehr. Sah nach Leichtsinn aus. Nach Luft und Lust raus. Schon in Halbzeit eins. Nach der Pause als freundliche Einladung an das irrlichternde Augsburg. Da hatte sich der RB-Neutrainer wohl auch beim Hören in die Truppe verhört. Forsberg raus? Bei einem Spiel in Kipplage. Konnte das gut gehen?