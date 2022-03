Norberts Einwurf: RB Leipzig und das "Zaubern als brotlose Kunst"

Seltsam, im Nebel zu spielen … Naja, ist ein bisschen unmöglich. Man sieht sich nicht. Nach dicken, bunten Schwaden am Sonntag erstmal Stillstand auf dem Rasen. Dann floss es … nicht. Oder tröpfelnd. Beide Truppen stehen sich auf den Füßen. Dicht dran am Mann als die erste Kickerpflicht. So wird es natürlich nichts mit Toren. An Christopher Nkunku hängen immer drei und quälen, auf Latte und Pfosten knallt der Ball zweifach, Freistöße landen im Nirwana – und wenn´s ganz dicke kommt, dann wird so lange gedribbelt, gedreht, gestolpert und kurz gepasst, bis alle Löcher Richtung Netz verschlossen sind.

