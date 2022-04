Norberts Einwurf: "RB Leipzig wollte einfach ins Finale"

Berlin, Berlin, wir fahren … nicht nach Berlin! RB überrumpelt. Ein direkter, schneller Spielzug reichte. Also genau das, was RB einfach nicht auf den Rasen bekam. Wieder Ballgeschiebe hinten – und keine Mitte. Laimer ja. Der rackerte, hatte aber auch nicht den Zündfunken unter den Stollen. Und Olmo ? War er da wirklich auf seiner Position?

Berlin, Berlin, wir fahren … nach Berlin. Das Anrennen in Hälfte zwei hat´s gebracht, so umständlich es auch so oft blieb. Ticket in letzter Sekunde. Danke, Forsberg! Auf Emil kann man bauen. Mit Kopf und Bein. Verlässlich wie Orban, der Leuchtturm vor Guláscis Tor. RB wollte einfach ins Finale. Union stand zu sehr auf hinten stehen. RB rannte an, quer und aggressiv und, oft, über rechts. Henrichs Seite. Eine Schoko-Seite. Wackelfreier Baustein für ein wackliges Glücksspiel.