Norberts Einwurf: "So zäh war schon lange kein RB-Match mehr"

Bochum. Tiiief im Westen, da hing kein Staub vor der Sonne, da lag Staubtrockenes auf dem Rasen. Da stand der Vau Eff Ell kompakt in der Mitte. Da ließ RB mal gleich die Mitte unbesetzt. Kein Konrad Laimer , kein Kevin Kampl , kein Balltreiber, keiner, der das Scharnier nach vorn machte. So blieb Leipzig hilflos. Bochum musste gar nicht tief stehen, clever mittig Räume dicht machen, das reichte. Eng und entschlossen stand man ja sowieso – und hatte den flinken Flanker Gerrit Holtmann auf der Bank.

RB hatte alle Ideen in der Kabine gelassen. Stattdessen Kampf und Krampf. Statt Bewegung Kleben an Positionen. Statt Tempo Trägheit. Über die Flanken kam nur mal was, wenn´s Kamerad Zufall so wollte. Emil Forsberg holte sich die Bälle vom eigenen Strafraum. Sonst hätte er wohl keine bekommen. So zäh war schon lange kein RB-Match mehr.