Norberts Einwurf: Trotz fehlener Mitte - RB Leipzig lässt Köln keinen Platz zur Entfaltung

Am Rhein, da soll es schön sein. Wegen Wein (gut), Mädchen (treu) und den Burschen (frei). Was wohl auch Freistil heißt – wenn man sie lässt. RB ließ nicht. Die Abwehr stand, fest und flexibel. Gvardiol machte mal die kroatische Eiche, mal den Läufer, der den Ball nach vorn treibt. Das musste er auch.

Irgendwie fehlte das Scharnier, also die Mitte, die vermittelt. Es fehlte Kampl. Es fehlten Butterpässe von Laimer. So blieb das Spiel zum Kölner Tor ständig vor dem Tor hängen. Mal waren die Pässe zu schnell, mal ungenau, mal wurde vertändelt, mal lange gezögert. Ein Torschuss in Hälfte eins. Zum Glück perfekt in die Maschen. Dank Artist Nkunku.