Norberts Einwurf: "Verbissenes Gefummel hinein in einen Beinwald" hilft RB Leipzig nicht

Die Basken schießen keine Tore, die Basken sind Torverhinderer. In der Liga 24 Treffer in 23 Spielen, das ist nicht „sehr komplex“ (Tedesco), das ist bescheiden. Da muss RB mit Attacke draufgehen, mit schnellen Pässen, Querablagen, mit Tempo und Temperament, mit Läufen und lässigen Hebern. Nicht mit verbissenem Gefummel hinein in einen Beinwald. Das hinten die Fehlaufstellung mit Libero Tyler Adams in der Halbzeit korrigiert wurde, okay. Benjamin Henrichs hilft meist immer.