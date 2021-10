Norberts Einwurf: Warum eigentlich wieder erst so spät, RB Leipzig?

Es muss nicht immer Kaviar sein. Manchmal tut´s auch Krautgulasch. Erst fades, farbloses Kraut, dann Puszta-Gulasch feurig. Ein Spiel wie Nacht und Tag. An den Kickern aus Fürth lag es nicht. RB machte vielmehr den Zombie. Blutleer, leblos, lethargisch. Wenn´s lässig sein sollte, sah es lustlos aus. Aber nur in den besseren Momenten.

Statt straffen TGV-Fußball gab es Flugbälle ins Nirvana, Pässe ins Nirgendwo, Flanken ins Irgendwo. Angelino hatte einen konfusen, schwarzen Tag, Kevin Kampl lief enorm viel, das Spiel leider an ihm vorbei, die Abwehr wackelte, der Angriff machte Pause und ein Mittelfeld – der Glanz von Paris – fehlte. Zum Glück blieb der Gegner glücklos.

Nur: Was hat Jesse Marsch in der Halbzeit gemacht? Etwa eine Arschloch-Ansprache gehalten? Jedenfalls entschlüpfte plötzlich den Nachtmützen eine Truppe mit RB-Gen. Auch wenn anfangs zu oft mittig gespielt wurde, endlich kam Bewegung in die Angriffe um den 16er. Yussuf Poulsen machte Alarm und kickte alle wach, Mohamed Simakan zog hinten Streben ein – und Nordi Mukiele wurde glücklich gemacht: Er durfte wieder weiter vorn auf der rechten Seite Richtung Gegner-Tor pesen.