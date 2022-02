Norberts Einwurf: "Zeit für ein Schießverbot" für RB Leipzigs Silva

San Sebastian/Leipzig. Hilf, heiliger Sebastian! Spendier´ ein Ticket übern Jakobsweg – für einen Sünder. Der Blamabel-Elfer gegen PSG kostete wohl die Champions League . Der Elfer im Baskenland hätte um ein Haar wieder eine Menge gekostet. Warum ist Silva nur so versessen auf Strafstöße – und versemmelt sie dann!? Zeit für ein Schießverbot.

Allerhöchste Zeit. Warum stand er eigentlich überhaupt auf dem Platz? Statt auf verlässliche Kreativität ( Forsberg und Szoboszlai ) zu bauen, lief ein meist Unsichtbarer entweder ins Abseits oder irrte ewig am 16er umher. Dabei bauten die Basken wieder Mauern. Gegen alle Vermutungen. Das Bilbao-Debakel steckte ihnen wohl noch tief in den Socken. RB ließ es locker laufen, sicherte hinten gut ab, Kampl und Laimer beherrschten die Mitte, aber vorn, da ging zu wenig zusammen.

Zwei Randspieler gab es nur in der Aufstellung. Dabei ginge es gegen die massive, zweireihige Neuner-Basken-Bastion vor dem 16er am besten über außen. Von dort aber kam zu wenig. Alle wollten durch die Mitte. Die war dicht. Hätte man merken müssen. Spätestens dann, als der müde-matte Sociedad-Trott plötzlich in ein munteres Sociedad-Spiel wechselte. Da wackelte RB.