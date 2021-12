Norberts Einwurf zu Leipzigs 4:1: Nicht berauschend, aber als Blaupause tauglich

Silvas Slapstick im Auflauf nach dem Ab-Marsch – ein Augenreiber. Der hätte noch böse enden können, wenn nicht ein so verunsicherter, verwirrter, verwundeter Gegner auf dem Platz gewesen wäre. Gladbach ist etwa so gebeutelt wie RB . Nur, dass der Trainer noch da ist. Noch!

Bei RB ist der weg – und die Truppe spielte ihr Wunschkonzert. So, wie es Jesse Marsch offenbar nicht wollte. Keine jungen Wilden attackierten, bis die Socken qualmten, Ruhe machte die Runde. Aus der Kompaktheit kam die Kraft. Aus dem Kollektiv der geordneten Arbeit die Grazie im Angriff. Nkunku war überall, leider zu oft unten auf dem Rasen, traf aber nach ein paar Nieten, Gvardiol erkannte seine wahre Bestimmung und marschierte robust übers Feld, Kampl baute geschickt auf – und Laimer, ja, Laimer war wieder der Tausendsassa, den man sich malen muss, wenn man ihn nicht schon hat. Der presste und passte, machte Abstände dicht, stopfte Löcher, half vorn und hinten und nervte Hütters Kicker gehörig. Was so oft zuletzt nicht gelang, jetzt klappte es: Die Abwehrkette von Gladbach wurde so lange gedehnt, bis sie riss.