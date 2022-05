Norberts Einwurf zu Leipzigs Halbfinal-K.o.: "Der Biss hieß Schotte, Fehlpässe RB"

Schotten sind Sparfüchse. RB auch. Gespart wird an allen Ecken und Enden. Mit Tempo. Mit Trotz. Mit Torschüssen. Leipziger Einerlei. In der Mitte machten die Ranger, was sie wollten, den 16er der Schotten hatte RB rasch zur Tabu-Zone erklärt. Christopher Nkunku und Yussuf Poulsen blieben meist allein, Konrad Laimers aggressive Sturmläufe endeten im Katastrophenpass. Blaue Beine – so weit Ball und Auge reichten. Nicht müde. Nicht matt. Nicht malade.

