Norberts Einwurf zum 1:2 gegen Brügge: "Bei RB Leipzig regierte Ratlosigkeit"

Ein Jammer, was da nach 15 Minuten so lief. Besser: nicht lief, während Brügge zeigte, dass man dort nicht nur feine Schoko, sondern auch allerfeinste Ordnung produziert. Mit einer Idee. Mit einem Ziel. Bei RB regierte hingegen Ratlosigkeit. Als das Pressing ins Leere lief, ging die Beweglichkeit der Angreifer verloren. Als die Belgier die Mitte verdichteten, versandeten die Angriffe weit vorm belgischen 16ern. Gekickt wurde in der RB-Hälfte. Von beiden Truppen.

Die Wechsel brachten zwar Farbe ins Spiel, aber keine Wirkung. Es sah gut aus, fühlte sich gut an, was Gvardiol da links machte. Oder was Silva versuchte. Dass man Laimer nicht ohne Wirkung vom Platz nimmt, zeigte sich allerdings auch. Wer nichts mit Flanken gegen eine massive Abwehr am Hut hat, den bestraft das Resultat. Da bringen es dann noch mehr Wechsel auch nicht. Auf der Suche nach Leichtigkeit kam Lausigkeit heraus. Zero Point. Ende der Illusionen.