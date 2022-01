Norberts Einwurf zu RB Leipzigs 2:0: "Abwehr ist eben allemal die beste Attacke"

Maxence Lacroix will den Oscar. Treffer mit dem Fuß an der Schulter – und Griff ins Gesicht. Dramatisch. Tragödie. Sturz. Shakespeare, übernehmen Sie! Leipzigs Dani Olmo sieht zu Recht Gelb, Lacroix nichts. Dafür geht der Knattermime mit der intensiven Fall-Szene ins Kinopreis-Rennen.

Preise für RB Leipzig gibt es keine. Knapp vor einer dreckigen 0:0-Niederlage lachte Fortuna. Davor gab es wenig zu lachen. Aber jede Menge Arbeit. Wolfsburg steht stoisch, störrisch, steinern in seiner Hälfte. RB will hinter oder durch den Wall, stolpert aber über die eigenen Beine. Oder verliert den Ball schon weit vorm 16er der Wolfsburger. Die wissen schon Ewigkeiten nicht mehr, wie man Tore schießt. Die bisher 17 reichen nur für den letzten Platz in der Tabelle. Neben Greuther Fürth.