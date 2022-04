Norberts Einwurf zu RB Leipzigs 3:0-Sieg: "Herz, was willst du mehr!"

Lag es an der veränderten Truppe, die sich in der letzten Viertelstunde gegen Bergamo so überzeugend warmgespielt hatte? Die unbedingt zeigen wollte, was auch im Liga-Alltag alles so in ihr steckt. Oder hat jemand ernsthaft André Silva vermisst? Eher dann doch wohl den prächtig wiedergeborenen Marcel Halstenberg. Oder den quicken Tyler Adams. Herzerwärmend, wie der bewegliche Emil Forsberg zum beweglichen Dominik Szoboszlai passte. Auch, wenn bisweilen mit zu vielen Schnörkeln - und Forsberg ohne Zielwasser. Sah aber verdammt gut aus. Herz, was willst du mehr!