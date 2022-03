Norberts Einwurf zu RB Leipzigs 6:1-Erfolg: Endlich "Breitwand-Fußball"

Vier Blätter am Klee sind Glück, fünf Blätter Ruhm, sechs Reichtum. Greuther Fürth hat drei. Steht wohl für Bescheidenheit. Oder Mut. Den hatten die Franken. Kein Mauern. Kein Bollwerk. Keine Bastionen. Es wurde gespielt. Nicht gestanden. Nicht abgewartet. So was macht Räume auf. Wenn man Geduld hat.

So kam zustande, was RB in Fürth auf den Platz brachte: Breitwand-Fußball. Also allemal so überlegte wie überzeugende Seitenwechsel. Oder Pässe in Gassen. Alles paletti also? Sicher, aber eher in einem Trainingsspiel der etwas höheren Kategorie. Mal abgesehen von der (Fahr)Lässigkeit zu Anfang. Nach Treffer Nummer fünf war endgültig die Luft raus. Nichts mit atemlos. Nur noch lockerer Auslauf. Drei Kleeblätter bleiben eben nur drei Kleeblätter. Nix mit Ruhm und Reichtum und Glück. Für Fürth.