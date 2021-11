"Norberts Einwurf" zum 2:1 gegen den BVB: RB Leipzig war mal wieder RB Leipzig

RB Leipzig und BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Topspiel in der Bundesliga

Ist RB jetzt und mit diesem lange ersehnten Sieg über die Truppe im Biene-Maja-Trikot over the hump (Jesse-Marsch-Sprech)? Also über den Berg? Hoffentlich. Aber man kennt ja die Diva RB der laufenden Saison. Eben noch hui, das nächste Mal auweia. Dass der BVB-Druck am Schluss nicht wieder in einem Tor zu später Minute endete, ist erst einmal ein gutes Zeichen. Wie das Dauer-Pressing, die Dauer-Attacke, die Dauer-Lust am Spiel. Über ein paar Chancen im Hundert-Prozent-Bereich, die wieder nicht mit Erfolg endeten, kann man mal den Mantel des Schweigens decken. Aber sie hätten schon frühzeitig geholfen.