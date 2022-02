Nordderby gegen Werder Bremen: Wie der HSV den nächsten Tabellenführer stürzen will

Nordderby! HSV gegen Werder! Zweiter gegen Erster - zumindest war das die Konstellation vor Beginn des 24. Spieltags. Am Samstag haben sich Darmstadt (1:0 in Dresden) und St. Pauli (3:1 in Ingolstadt) vorerst an dem HSV (aktuell Vierter) und Bremen (aktuell Dritter) vorbeigeschoben. Doch unabhängig davon gilt vor dem Nordderby: Da sollte es knistern in den jeweiligen Städten, da sollten doch die Fanszenen aus Hamburg und Bremen schon seit Tagen im – hoffentlich nur verbalen – Schlagabtausch sein. So, wie man das von früher gewohnt war, als beide noch in der Bundesliga spielten. Anzeige

Aber irgendwie ist es anders diesmal, vor dem ersten Aufeinandertreffen der beiden hanseatischen Erzrivalen im Volkspark in der 2. Liga am Sonntag (13.30 Uhr, Sky). Vielleicht liegt es daran, dass im Unterhaus HSV-Stadtrivale FC St. Pauli die angestammte Rolle Werders als "Lieblingsrivale" der Rautenträger angenommen hat.

Diese ganz besondere Extraspannung war in Hamburg jedenfalls nicht wirklich zu bemerken. Anders als an der Weser, wo es eben keinen Gegner aus der eigenen Stadt gibt. Wo die Anhänger dem Treffen mit dem ungeliebten HSV tatsächlich entgegenfiebern. Sie wollen ihr Team am Samstagnachmittag bei der Abfahrt nach Hamburg am Weserstadion stimmungsvoll verabschieden. 25.000 Zuschauer dürfen dank einer Ausnahmegenehmigung des Hamburger Senats ins Stadion kommen, 1400 sind aus Bremen dabei.



Zum 110. Mal seit Bundesliga-Gründung steigt das "echte" Nordderby und es ist ein absolutes Spitzenspiel. Werder geht, lassen wir die Ergebnisse des Samstags einmal außen vor, als Tabellenführer in den Spieltag, der HSV als Zweiter – das hat es in der Geschichte dieser Partie erst einmal gegeben: Am 31. Januar 2007 gewannen die Bremer in Hamburg mit 2:0. "Es ist immer ein großes Spiel", sagte HSV-Trainer Tim Walter, "wir wissen, wie viel das für unsere Städte und die Fans bedeutet."

So ganz ungetrübt ist die Vorfreude auf die Partie natürlich nicht. Der russische Überfall auf die Ukraine geht auch an den Fußballprofis nicht vorbei. "Es gibt Wichtigeres als Fußball", sagte Walter, "wir sind in Gedanken bei den Menschen, die so in Not sind."

Die große Zeit beider Vereine ist lange vorbei. Der Niedergang kam schleichend, aber stetig, zunächst beim HSV, dann auch bei Werder. Jetzt also Zweitklassigkeit. Aber: Die beiden Nordteams gehören aktuell zu den formstärksten Mannschaften in der hochspannenden Liga. Werder hat in den acht Spielen unter Trainer Ole Werner siebenmal gewonnen und nur einmal unentschieden gespielt (zuletzt gegen Ingolstadt). Der HSV ist als einzige Mannschaft im deutschen Profifußball zu Hause ungeschlagen, hat mit zwei Pleiten die wenigsten Niederlagen und die wenigsten Gegentore (21).

Werner vor dem Spieltag: "Wir sind Tabellenführer, so wollen wir auch auftreten"

Der HSV hat sich zu einem Spezialisten in Sachen "Tabellenführerstürzen" entwickelt, gewann in diesem Jahr bereits gegen den FC St. Pauli und Darmstadt 98. "Wir wissen, was wir können", sagte Walter, "wir freuen uns auf das Spiel, es ist der nächste Schritt und wird uns weiter bringen." Sein Bremer Kollege Ole Werner will natürlich das Selbstvertrauen aus den vergangenen Partien nutzen, wie er vor Beginn des Spieltags deutlich machte: "Wir sind Tabellenführer, so wollen wir auch auftreten. Auch, wenn es schwer wird."