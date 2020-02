Norddeutsche Meisterschaft: VfL Eintracht fährt mit acht Frauen zur DM

Seine Vorhersage ging allerdings nicht auf. Im letzten Lauf waren Livia Fischer, Michelle Janiak, Sabrina Häßler und Lilli Böder in der ersten Staffel in 1:40,26 Minuten noch schneller. „Wichtig ist nicht, wer gewonnen hat, sondern dass wir jetzt mit acht Frauen zu den deutschen Titelkämpfen fahren“, sagte Landestrainer Björn Sterzel.

Nach dem zweiten von drei Zeitläufen hellte sich die Miene von Roland Strohschnitter sichtlich auf: „Heute sind wir schneller“, sagte der VfL-Trainer. „Ich habe die besten zusammen.“ Lea Ahrens, Svenja Pape, Johanna Schierholt und Aline Petry liefen ihre vier Runden im Eiltempo. Bei 1:41,39 Minuten blieb die Uhr stehen. „Damit fahren wir zur deutschen Meisterschaft. Die Norm liegt bei 1:41,50 Minuten“, berichtete Strohschnitter. Die Titelkämpfe steigen am 22./23. Februar in Leipzig.

Masse oder Klasse – das ist für die Sprinterinnen des VfL Eintracht Hannover bei der norddeutschen Meisterschaft im Sportleistungszentrum nicht die Frage gewesen. Sie vereinten beides. Besonders deutlich wurde das in der 4x200-Meter-Staffel. Mit zwei Quartetts lagen die Lokalmatadorinnen an der Spitze. Die Frauen des SCC Berlin, die mit der schnellsten Meldezeit angereist waren, hatten das Nachsehen.

"Will auf nichts verzichten"

Der Jubel war groß, der Einsatz allerdings auch. Denn der Doppelsieg in der Staffel war noch längst nicht alles, was das Sprint-Oktett geleistet hatte. Knapp zwei Stunden zuvor waren drei VfL-Sprinterinnen an der Spitze des 400-Meter-Feldes gelandet. Ahrens (55,42), Pape (55,73) und Janiak (57,45) lagen auf den Plätzen zwei bis vier. Nur ihre frühere Vereinskollegin Laura Gläsner (55,00), die nach langwieriger Fußverletzung wieder für ihren Heimatverein TSV Helmstedt startet, war schneller. Ahrens und Pape hatten dennoch das zweite DM-Ticket in der Tasche.

Janiak reichte auch das noch nicht. Tags darauf sprintete sie in Vor- und Endlauf nochmals die 200-Meter-Runde. In 24,79 Sekunden kam sie als Dritte wieder aufs Treppchen und löste damit ihre nächste Fahrkarte für die DM.

Die 18-jährige Livia Fischer merkte am Ende ihr Programm, das neben der Staffel aus den drei 60-Meter-Sprints sowie Rang vier in persönlicher Bestzeit von 7,87 Sekunden bei der U20-Jugend und dem achten 200-Meter-Platz (26,36/Vorlauf: 25,91) bestand. „Ich merke meine Beine jetzt schon. Aber verzichten will ich auf nichts. Nicht auf die Finals, wenn man sich schon dafür qualifiziert hat, und schon gar nicht auf die Staffel“, sagte Fischer nach ihrem finalen Einsatz und insgesamt 780 Metern