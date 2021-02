Distelrath bleibt 98 Tage länger Präsident: NFV-Verbandstag erneut verschoben

Aufgrund der Covid-19-Pandemie seien Veranstaltungen nach wie vor nicht möglich, schreibt der Verband in seiner Pressemitteilung. "Ob dies im Juni bereits anders sein wird, erscheint zum heutigen Zeitpunkt unwahrscheinlich", heißt es weiter. Also lieber noch ein wenig Wasser die Weser runterfließen lassen.

"Präsenzveranstaltung wünschenswert"

Beim 46. Treffen des höchstens Gremiums des Verbandes der sechs Regionalligen in Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein wird der 71-Jährige das Präsidentenamt abgeben – voraussichtlich an Ralph-Uwe Schaffert, den der Niedersächsische Fußballverband vorgeschlagen hat.

„Aufgrund der anstehenden Neuwahlen und weiterer wichtiger, die Zukunft des Verbandes betreffender Themen ist eine Veranstaltung mit Präsenz wünschenswert“, begründete Distelrath die Verlegung.

Kein Länderpokal in diesem Jahr

Endgültig abgesagt sind hingegen die vier norddeutschen Länderpokale im Junioren-Bereich. Sowohl das U16-Turnier in Hamburg (26. bis 28. März), als auch das U15- in Bad Malente (28. bis 30. Mai) und U14-Turnier (Bremerhaven, 8. bis 9. Mai) fallen auch in diesem Jahr der Pandemie zum Opfer. Bei den Juniorinnen wurde das für den 16. bis 18. April geplante Auswahlturnier der U14 in Bad Malente abgesagt.