Norddeutschlands schnellstes Duo: Diese Asse des VfL Wolfsburg sind auch privat ein Paar

Breitenstein: Die Erfolge. Ich habe erst mit 15 mit Leichtathletik angefangen, am Anfang gab es so eine Phase, wo ich keine Lust hatte, wo ich nicht zum Training wollte. Dann habe ich gemerkt: Wenn man etwas tut, kriegt man etwas zurück. Durch Zeiten, Platzierungen, Erfolge. Und das motiviert.

Den Großteil Ihrer freien Zeit verbringen Sie auf der Laufbahn oder im Kraftraum, rennen allein gegen die Uhr. Was ist die Motivation, was treibt Sie an?

Kramer: Das kann man vom Niveau her natürlich nicht mit dem vergleichen, was ich jetzt hier mache, aber es war auch da schon so, dass ich da dachte: Ich will weiter springen, weiter werfen, schneller laufen.

Gibt es etwas, was der andere kann, das man auch gern können würde oder gern hätte, vielleicht die größere innere Ruhe vor dem Start?

Kramer: Ich glaube nicht. Wir sind uns sehr ähnlich – in unserer Wettkampfvorbereitung und den Abläufen.

Breitenstein: Genau. Es läuft bei uns alles sehr gleich ab, auch im Zeit-Management zum Beispiel sind wir uns ähnlich.

Sie sind Einzelsportler, üben aber viel in der VfL-Trainingsgruppe, welche Rolle spielt die Gruppe?

Breitenstein: Sie ist wichtig, definitiv. In der Gruppe motiviert man sich zum Beispiel an Tagen, an denen man wenig Bock hat leichter. Wenn man alleine trainieren würde, könnte man sich sagen: ,Lassen wir es heute, merkt keiner‘. In der Gruppe macht es mehr Spaß.

Haben Sie mal probiert, gegeneinander zu laufen?

Kramer: Das machen wir nie, nie mehr.

Breitenstein: Das ist einmal schiefgegangen. Im Training wollten wir zusammen 60 Meter absolvieren...

Kramer: ...fünf Schritte, Muskelfaserriss. Wahrscheinlich war‘s mein Ehrgeiz. Wir werden nie mehr zusammen laufen. Außer beim Aufwärmen.

Was sind die nächsten größeren Ziele?

Kramer: Noch mal international zu laufen, das wäre schon ganz gut. Und die Teilnahme an der deutschen Freiluft-Meisterschaft, aber die sehe ich für mich ja schon als gesetzt.

Breitenstein: Finalteilnahme bei einer deutschen Meisterschaft wäre mein nächstes großes Ziel.

Was verdienen Sie eigentlich so? Oder zahlen Sie drauf?

Kramer: Verdienen? Nichts. Ausrüstung zum Beispiel müssen wir selbst bezahlen. Als Landeskadermitglied bekomme ich einen Zuschuss für Trainingslager.

Breitenstein: Ich hoffe, dass ich mit guten Zeiten mal in den Landeskader darf.

Gibt es Sponsoren?

Kramer: Keine.

Welcher eigene Auftritt hat Sie selbst am meisten begeistert?

Kramer: Neben dem Start mit der Nationalmannschaft bei den European Games war das die Freiluft-DM 2019 in Berlin. Im Olympiastadion. Da will jeder mal laufen. Das war besonders.

Breitenstein: 100-Meter-Halbfinale bei der Freiluft-DM und 60-Meter-Halbfinale 2017 sowie 2019 die Finalteilnahme mit der Sprintstaffel des VfL Wolfsburg samt Platz acht.

Was darf in der Sporttasche nie fehlen?

Kramer: Spikes…

Breitenstein: ...und Maßband, um die Einstellung des Startblocks vorzunehmen. Spikes kontrollieren wir zur Not dreimal, bevor wir losfahren. Ich habe schon mal etwas vergessen, aber die Spikes noch nie. Die darf man einfach nicht vergessen.

Kramer: Und Sicherheitsnadeln müssen dabei sein. Um die Startnummer zu befestigen.

Beim Thema Leichtathletik kommt man leider nie um das Thema Doping herum – wie sehen Sie die Thematik?

Breitenstein: Bei manchen Zeiten auf internationaler Ebene hat man schon das Gefühl, die können kaum sauber gelaufen worden sein. Ich finde es nicht gut, dass Sportler, die teils zweimal des Dopings überführt wurden, weiter starten dürfen.

Kramer: Ich war ja vergangenes Jahr selbst im Kontrollsystem, wenn auch im kleineren Rahmen. Ich musste selber alles angeben, wo ich war zum Beispiel. Wenn ich dann lese, dass es Leute gab, die drei Missed Tests, also drei verpasste Tests, hatten, dann denke ich, ,Sorry’, so schwer ist das nicht, die erforderlichen Angaben einzutragen. Das weiß ich ja nun aus eigener Erfahrung. Sie sind Profis, demnach dazu verpflichtet und wissen davon, haben zur Not ein Management, was sicherlich einiges übernehmen kann. Wenn man diese Aufgabe nicht erfüllt, hat man selber Schuld.