Nordduelle in der HDI-Arena: 15.000 Zuschauer bei 96-Heimspiel gegen Werder Bremen?

Es folgen die Wochen der Nordduelle. Am Sonntag trifft 96 auf den Hamburger SV, am 19. Dezember kommt Werder Bremen in die HDI-Arena. Trotz bundesweit neuer Corona-Bremsen bleibt es dabei: 22­ .500 Fans dürfen am Sonntag ins Stadion.

Ticktes für Sonntag sind alle verkauft

Die Tickets sind alle verkauft. Fraglich ist noch, wie sich die niedersächsische Landesverordnung der kommenden Woche aufs Bremen-Spiel auswirken wird. Es droht zwar ein Geisterspiel, aber mit neuen Booster- oder 2G-Regeln ist auch eine Belegung mit 15 000 Fans möglich.