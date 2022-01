Nordi, Kölsch und Rambo: So wird RB Leipzigs Rückrunde (vielleicht) laufen

Leipzig. Was treibt Uli Hoeneß in Ludwigs Venusgrotte, weshalb braucht der Fußball-Fan neuerdings acht Arme, was läuft im Kölner Video-Keller, was belastet die Beziehung zwischen Ralf Rangnick und Cristiano Ronaldo, wen setzt RB auf den heißen Stuhl des Sportdirektors und auf welcher Wiese grasen die Roten Bullen in der neuen Saison? Wir haben Antworten! Anzeige

5. Januar: Uli Hoeneß feiert seinen 70. im Schloss Linderhof, lässt sich zu Klängen von Richard Wagner durch die Venusgrotte rudern. An den Riemen im tiefblauen Blau: Hasan Salihamidzic und Paul Breitner. Im Beiboot, devot kniend: der Bayerische Rundfunk. Im Interview spinnt der in einen Königsmantel gewandete Hoeneß einen feinen Faden zwischen Geschichte und Aktualität. „1875 waren sieben Öfen nötig, um diese Grotte zu beheizen. Heute braucht man sieben Fernbedienungen, um Fußball zu gucken. Wenn man eine Tüte Chips aufreißen will, sind acht Arme unumgänglich. Bin ich ein Tintenfisch?“

8. Januar: Das Spiel RB gegen Mainz liegt in den letzten Zügen, Leipzig führt 5:2, Nordi Mukiele (im Foto rechts unten verzweifelt mit der Hand am Schädel) wird ausgewechselt. Der wütende Franzose ist wütender denn je, sprintet elektrisiert zur Außenlinie. „Geht doch!“, sagt Domenico Tedesco bei Sky. „Auch wenn es insgesamt erst Nordis zweiter Sprint im Spiel war. Rom ist auch nicht an einem Tag aufgebaut worden.“ „Aber an einem Tag abgebrannt…“, brummt Willi Orban im Vorbeigehen. Der Abwehrchef muss auf Tedescos Geheiß am Strafenrad in der Kabine drehen. Das Rad lässt sich nicht bewegen, der Umrundungszähler glüht noch aus der Hinrunde.

19. Januar: Beim 1:0-Pokalsieg gegen Rostock wird ein schlecht verkleideter Mann auf der RB-Tribüne gesichtet. Marcel Sabitzer? Till Lindemann? Oder doch Karsten Günther? Sabitzer hat noch einen Koffer in Leipzig, fehlt RB mehr als er den Bayern nützt. Ist eine geheime Geheimaktion im Schwange? Lindemann ist Leipziger, Boss der weltberühmten Rammstein-Band, befreundet mit RB-Unterstützer Torsten Fenger, soll unlängst beim Opernball gewesen sein. In Horst-Schlämmer-Verkleidung. Günther ist ein Sport-Manager vor dem Herrn, kann alles. Gelder akquirieren und ausgeben, Spieler holen und wegschicken, Weihnachtsfeiern veranstalten, tanzen, trinken, essen. RB sucht einen Ball-affinen Sportdirektor mit blickdichtem Haar. Karsten Günther? Why not?

5. Februar: Die souveränen Bayern und ihr Messias Julian Nagelsmann empfangen RB. Können die Rasenballer den 24-Punkte-Rückstand verkürzen und dem eigenen Titelkampf Leben einhauchen? Nein, die Bayern gewinnen 2:0, profitieren von zwei seltsamen Einmischungen des Kölner Videokellers. Die VAR-Granden tagen in einem Nebenzimmer des „Früh am Dom“ (legendäres Brauhaus). Erste Vermutung: Dort gibt es an jenem Tag mehrere Einheiten der 1985 in der „Kölsch-Konvention“ festgelegten Stimmungsaufheller („hopfenbetontes, blankes, obergäriges Vollbier“). Sind die VAR-Aktivisten womöglich zusätzlich abgelenkt? Beim geleakten Funkverkehr zwischen Keller und Schiri Felix Zwayer sind Wortfetzen aus dem Nebenzimmer zu hören. „Colonel Trautman!“, sagt der eine. „John, Du musst jetzt aufhören!“, sagt Trautman. „Ich habe diesen Krieg nicht angefangen“, sagt John. Ein Boulevardblatt wischt tags darauf feucht durch: „Kölsch und Rambo – im Kölner Keller endet Leipzigs Titeltraum!“

Anfang März: Borussia Dortmund ist der letzte Konkurrent um die Schale. BVB-Boss Aki Watzke in einem seiner zwölf Interviews in der ersten März-Woche: „Wenn eine Mannschaft 14 Punkte auf die Bayern aufholen kann, sind das wir.“ Watzke listet auf, warum die 14 Punkte verlustig gegangen sind. „Rasen, Wetter, Schiris.“ Weil die Dortmunder 23 von 23 Bundesliga-Schiedsrichtern abgelehnt haben, werden unverdächtige Referees mittlerweile aus der ganzen Welt eingeflogen. Nach einem 0:2 in Köln, das der reaktivierte Howard Webb am 20. März pfeift und einen 20-Punkte-Rückstand nach sich zieht, schickt Watzke seinen Edeljoker Matthias Sammer vor die Mikros. Der sagt: „Wenn man das 0:2 kriegt, kann man das 1:1 nicht mehr machen. Mir kommt hier die inhaltliche Diskussion zu kurz.“



Immer noch Anfang März: Bei den Bayern ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Die Nagelsmänner scheiden gegen Red Bull Salzburg aus der Champions League aus. Uli Hoeneß zitiert Hasan Salihamdzic und Oliver Kahn in sein Bauernhaus an den Tegernsee, tischt Brotzeit, Weißbier und Wurzelbrände auf, fragt nach veritablem Bäuerchen: „Welcher Hornochse hat das mit den 25 Millionen Euro durchgewunken? Habt Ihr die Nummer vom Jogi?“ Haben sie. Als sie Joachim Löw erreichen, schnitzt der gerade zusammen mit Fritz Keller Kuckucksuhren und pichelt die berühmte Scheurebe namens „Freiburger Krötensumpf“.

April: Die englischen Medien feiern die von Sieg zu Sieg eilenden Ralf Rangnick und Cristiano Ronaldo, die aus dem taumelnden Manchester United ein Schnellboot gemacht haben. Dass der 63-jährige Rangnick am Seitenrand des Old Trafford mehr Meter macht als der nun 37-jährige Ronaldo auf dem Platz, interessiert keinen Fox (Fuchs).

14. Mai: Der finale Bundesliga-Spieltag steht an. Die Bayern sind seit zehn Wochen Meister, Dortmund und Leverkusen für die Champions League qualifiziert. RB braucht einen Sieg in Bielefeld, um auf den letzten Pfiff an Union Berlin (1:1 gegen Bochum) vorbeizuziehen. In der zwölften Minute der Nachspielzeit verwandelt Marcel Halstenberg einen Eckball zum 1:0. Danach pfeift Zwayer ab. In Augsburg hat FCA-Chef Klaus Hofmann allergrößte Mühe, den Rotkäppchen-Sektkorken wieder in die Flasche zu fummeln.

21. Mai: RB gewinnt das DFB-Pokal-Finale gegen den BVB. 4:1. Auf der Tribüne des Berliner Olympiastadions sitzt ein schlecht verkleideter Mann. Der sieht aus wie Karsten Günther – es ist Karsten Günther. Dessen Engagement als neuer RB-Sportchef scheitert aufgrund einer Indiskretion. Willi Orban stemmt den DFB-Pokal und erzählt live und in Farbe seinen Lieblingswitz. „Fußball-Kneipe, Fan zum Wirt: Ein Bier für meine Freundin. Wirt: Klingt nach einem fairen Tausch.“