Dank Endspurt von Vinzenz Geiger: Team-Silber für deutsche Kombinierer um Rückkehrer Eric Frenzel

Das deutsche Team hat die Silbermedaille in der Nordischen Kombination gewonnen. Dank einer starken Laufleistung von Einzel-Olympiasieger Vinzenz Geiger kam das deutsche Quartett hinter Olympiasieger Norwegen auf Platz zwei ins Ziel. Bronze ging an Japan.

Geiger, der erst am Montag aus der Corona-Quarantäne entlassene Eric Frenzel, Manuel Faißt und Julian Schmid lagen am Donnerstag nach dem Skispringen von der Großschanze in Zhangjiakou auf dem dritten Platz. Der Rückstand auf die führenden Österreicher betrug für die laufstarke Mannschaft nur elf Sekunden. Norwegen war drei Sekunden vor Deutschland.

Der weiteste Sprung im deutschen Team war Olympiasieger Geiger gelungen, der 133 Meter weit flog. Auch Rückkehrer Frenzel war nach seinem Sprung auf 132 Meter sehr zufrieden. "Es war einiges an Druck, was ich jetzt hatte“, sagte Frenzel noch während des Sprungwettkampfes in der ARD. "Ich wollte unbedingt das Vertrauen, das die Trainer in mich gesetzt haben, zurückgeben." Frenzel ergänzte: "Ich fühle mich gut, ich fühle mich fit.“ Im Langlaufrennen schien er jedoch der tagelangen Trainingspause Tribut zollen zu müssen und konnte mit dem Spitzentrio nicht mithalten.