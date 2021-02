Eisenbichler, Geiger und Co.: Der Medaillen-Check vor der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf

Sechs Goldmedaillen hat das deutsche Team bei den letzten beiden Nordischen Skiweltmeisterschaften in Lahti und Seefeld gewonnen. Die Messlatte liegt also hoch vor den Heimtitelkämpfen in Oberstdorf, die an diesem Donnerstag mit den Sprintentscheidungen im Skilanglauf sowie der ersten Entscheidung der Skispringerinnen beginnen. „Wir wollen uns top präsentieren und in jedem Wettbewerb um die Medaillen mitkämpfen. Aber Seefeld war außergewöhnlich und das Ergebnis ist diesmal ein Stück weg utopisch“, sagt Horst Hüttel, Sportchef der deutschen Golddisziplinen Skispringen und Nordische Kombination. Anzeige

Fest steht, dass die 53. Nordischen Skiweltmeisterschaften besondere sein werden: Wegen der Corona-Pandemie sind erstmals in der Geschichte der Titelkämpfe keine Zuschauer zugelassen. Erstmals bei der WM dabei sind zudem die Nordischen Kombiniererinnen, dazu feiert der Großschanzenwettbewerb der Skispringerinnen seine Premiere. Die einzelnen Sparten im Überblick aus deutscher Sicht:

Skispringen Mit dreimal Gold war Markus Eisenbichler einer der Könige der WM vor zwei Jahren. Der Gesamtweltcupzweite ist auch diesmal die größte deutsche Medaillenhoffnung, allerdings zeigte er zuletzt wechselhafte Leistungen. Das Gleiche gilt für den Oberstdorfer Karl Geiger, der zu Saisonbeginn als Skiflugweltmeister und Zweiter der Vierschanzentournee überragt hatte. Bundestrainer Stefan Horngacher glaubt trotzdem, dass im Schatten des Favoriten Halvor Egner Granerud (Norwegen) beide Kandidaten für eine Einzelmedaille sind. Tatsächlich ist einmal Edelmetall in den beiden Einzelspringen realistisch, dazu sollte auch im Team- und Mixedwettbewerb ein Podestplatz möglich sein.

Noch schwieriger ist die Situation bei den Frauen, die erstmals bei einer WM wie die Männer vier Medaillenchancen haben. Ohne Podestplatz im Weltcup reisen Katharina Althaus und Co. zur WM an, weshalb Edelmetall in den Einzelentscheidungen eine Überraschung wäre. Eine Teammedaille sollte trotzdem drin sein. Prognose: vier Medaillen.



Nordische Kombination Bei der WM 2017 in Lahti war der Oberstdorfer Johannes Rydzek mit viermal Gold der überragende Athlet, 2019 holte Eric Frenzel zwei Titel. Und auch diesmal tragen die Nordischen Kombinierer die größten Medaillenhoffnungen im deutschen Team. Vinzenz Geiger hat in diesem Weltcupwinter vier Siege gefeiert und gehört wie Frenzel zu den Goldkandidaten. „Vinzenz Geiger ist momentan unser Stärkster. Er hat ein sehr gutes Finish, ist unberechenbar und hat damit die größten Möglichkeiten“, sagt Bundestrainer Hermann Weinbuch.

So konnte der Weltcupzweite Geiger in diesem Winter mehrmals den norwegischen Dominator Jarl Magnus Riiber besiegen. In beiden Einzelrennen ist für die deutschen Zweikämpfer jeweils eine Medaille drin. Auch im Teamsprint sowie im Teamwettbewerb gehören die Deutschen zu den Topfavoriten. Erstmals eine Medaillenchance haben auch die Nordischen Kombiniererinnen, bei denen Jenny Nowak und Svenja Würth Außenseiterinnen sind. Prognose: vier Medaillen.