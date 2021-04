Bericht: Nordkorea nimmt nicht an Olympischen Spielen 2021 in Tokio teil

Nordkorea nimmt nach Angaben einer inländischen Website nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teil. Zur Begründung wurde die Coronavirus-Pandemie genannt. Die Entscheidung sei auf einem Treffen des Nationalen Olympischen Komitees am 25. März getroffen worden, berichtete die Website Sports in DPR Korea am Dienstag. Die Mitglieder des Komitees hätten dem Schutz der Athleten vor der von Covid-19 ausgelösten weltweiten Gesundheitskrise Vorrang gegeben, hieß es.

