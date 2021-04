Nordkorea-Plan zur Absage der Olympia-Teilnahme in Tokio: IOC reagiert überrascht

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat auf die Ankündigung Nordkoreas, wegen der Corona-Pandemie nicht an den Sommerspielen in Tokio teilzunehmen, überrascht reagiert. Das Nationale Olympische Komitee (NOK) für Nordkorea habe das IOC bisher noch nicht offiziell über seine Absicht informiert, teilte die internationale Sportorganisation am Dienstag mit. Das NOK habe keinen Antrag gestellt, "sich im Einklang mit der Olympischen Charta von der Verpflichtung freizumachen, an den Olympischen Spielen teilzunehmen". Anzeige

Die Berichte über die Absage Nordkoreas müssten in einen Kontext gebracht werden, hieß es. Demnach hatte das IOC schon mehrmals versucht, mit dem NOK des abgeschotteten Landes Kontakt aufzunehmen. Das NOK sei aber "nicht in der Position gewesen, eine Telefonkonferenz abzuhalten, in der auch über die Covid-19-Situation in Nordkorea diskutiert werden sollte".