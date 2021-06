"Riesiges Potenzial" - Stürmer-Legende Pancev über die EM-Chancen von DFB-Besieger Nordmazedonien

Ende der 1980er-Jahre galt Darko Pancev als einer der torgefährlichsten Stürmer Europas. Mit diesem Attribut sorgte die „Kobra“ im Trikot von Roter Stern Belgrad für reichlich Furore und avancierte zum jugoslawischen Nationalstürmer. Seine Sternstunde erlebte Pancev jedoch am 29. Mai 1991, als er mit Crvena Zvezda (Roter Stern) Belgrad den europäischen Henkelpott in den Armen hielt, nachdem er den letzten Strafstoß gegen Olym­pique Marseille verwandelt hatte. Heute lebt der 55-jährige Nordmazedonier, der in seiner aktiven Laufbahn auch für den VfB leipzig und Fortuna Düsseldorf aktiv war, in seiner Heimatstadt Skopje. Im Interview mit dem SPORTBUZZER blickt Pancev zurück auf frühere Zeiten und schätzt die Lage Nordmazedoniens bei seiner EM-Premiere ein. Zum Auftakt geht es am Sonntag gegen Österreich.

