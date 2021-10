Wie bei EM-Aus gegen England: Schiedsrichter Danny Makkelie pfeift Deutschland-Spiel in Nordmazedonien

Der Schiedsrichter beim WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien am Montag (20.45 Uhr/RTL) weckt bei einem Großteil der deutschen Nationalspieler keine guten Erinnerungen. Danny Makkelie aus den Niederlanden leitete bei der Europameisterschaft im Sommer das Achtelfinale gegen England. Das DFB-Team verlor im Londoner Wembley-Stadion mit 0:2 und schied aus.

Vor fast genau vier Jahren hat die DFB-Auswahl aber auch schon mal ein Auswärtsspiel in der WM-Qualifikation gewonnen, bei dem der 38 Jahre alte Makkelie auch der Unparteiische war; und zwar beim 3:1 am 5. Oktober 2017 in Belfast.