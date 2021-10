Nordmazedonien-Legende Goran Pandev: Sieg gegen Deutschland war "wie ein Titelgewinn" 

Goran Pandev schwärmt noch immer vom 2:1-Erfolg der nordmazedonischen Nationalmannschaft gegen Deutschland im März in Duisburg. "Es war in jedem Fall ein Sieg, der in der Geschichte bleiben wird", sagte der inzwischen aus dem Nationalteam zurückgetretene Stürmer der Süddeutschen Zeitung. "Für uns war das wie ein Titelgewinn. Ich meine: Es war Deutschland!"

Beim WM-Qualifikationsspiel am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Skopje erwartet der Stürmer keinen erneuten Sieg. "Es wird ein anderes Spiel werden als in Duisburg", sagte der 38 Jahre alte Pandev, der nach dieser Saison seine Karriere auch in der italienischen Liga beenden will.