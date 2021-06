"Das war dann richtig gut": Wirges dreht bei Nordost-DM zum Titelgewinn auf

Es ist ein bisschen wie ein Neustart. Für Angelina Wirges (DTV Hannover) sogar in zweifacher Hinsicht. Der Tennisturnierkalender füllt sich nach der langen Corona-Pause wieder mit Terminen, und die Abiturklausuren liegen nun auch hinter der 18-Jährigen.

Das sorgt bei der Spielerin aus der Tennisbase Hannover für einen echten Schub: Wirges gewann am Wochenende die Nordostdeutschen Meisterschaften in Hamburg. Dabei zeigte sie im Halbfinale und im Endspiel nicht nur beste Kämpferqualitäten, sondern behielt in den entscheidenden Augenblicken auch starke Nerven.