Nordsachsenligist Wacker Dahlen besiegt Roland Belgern im Endspurt

Dahlen. Trainer Thomas Patommel vom Nordsachsenligisten FSV Wacker Dahlen wusste schon vor dem Heimspiel gegen den SV Roland Belgern, dass das kein Selbstläufer werden würde. Denn aktuell haben seine Männer immer wieder Schwierigkeiten, ihre vielen Chancen in Tore umzumünzen. Und wenn es dann noch so losgeht wie am Sonntag, wird die Aufgabe noch schwerer. Denn schon nach zehn Minuten zappelte der Ball im Wacker-Tor. Robin Hempel hatte das Streitobjekt aus dem Gewühl heraus im Gehäuse von Chris Föllner untergebracht.

