Nach Norwegen und DFB-Team: Auch Dänemark beteiligt sich an Shirt-Aktion zu Katar-WM

Norwegen, Deutschland, die Niederlande und jetzt Dänemark: Das dänische Nationalteam hat mit einer Protestaktion Veränderungen bei WM-Gastgeber Katar eingefordert. Die im Vergleich zum Auftaktspiel gegen Israel fast komplett ausgetauschte Startelf der Dänen trug am Sonntagabend beim üblichen Mannschaftsfoto vor der Partie gegen Moldau in Herning spezielle Shirts mit der Aufschrift "Football Supports Change" ("Fußball unterstützt Wandel") . Die gleiche Botschaft hatten die Niederländer bereits am Vorabend auf ihren Shirts stehen gehabt.

Die roten Shirts der elf dänischen Spieler sollen später signiert und versteigert werden, weitere davon werden produziert und verkauft. Wie der dänische Fußballverband DBU mitteilte, fließen alle Einnahmen aus Verkauf und Versteigerung durch Projekte an Gastarbeiter und ihre Familien in Katar.

Norwegen, DFB-Team und Holland mit dabei

Die norwegische Nationalmannschaft um BVB-Profi Erling Haaland hatte ihre ersten beiden Qualifikationsspiele gegen Gibraltar und die Türkei für eine stille Botschaft zur Menschenrechtslage in Katar genutzt. Auch beim deutschen Nationalteam prangte vor der Partie gegen Island ein "Human rights"-Schriftzug auf der Brust der Nationalspieler. Am Samstag folgten die Niederländer , mit denen die Dänen ihre Aktion vorab abgestimmt hatten.

Die WM 2022 war 2010 an Katar vergeben worden. Das Land steht international immer wieder wegen der Ausbeutung von Gastarbeitern in der Kritik. Nach Recherchen des Guardian sind in den vergangenen zehn Jahren mehr als 6500 Arbeiter aus fünf asiatischen Ländern in dem reichen Emirat gestorben. Katars Regierung erklärte, dass sie in den vergangenen Jahren mit Reformen die Lage der Arbeiter deutlich verbessert habe.